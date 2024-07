Non ce l’ha fatta il 18enne coinvolto tra giovedì e venerdì in un grave incidente stradale lungo viale Trento e Trieste a Modena. Il giovane, dopo quattro giorni di agonia, si è spento nella notte all’ospedale di Baggiovara. Il 18enne era in sella alla sua bicicletta elettrica quando si è scontrato con la moto guidata da un 42enne, ancora ricoverato in gravi condizioni