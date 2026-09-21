È ricoverata in Terapia Intensiva a Baggiovara, in condizioni gravissime, la donna di 40 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale a Nonantola. La donna stava percorrendo via Oppio quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Toyota Yaris ed è finita fuori strada, terminando la corsa in un fossato. L’allarme è scattato poco dopo le 23.30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, con ambulanza, automedica ed elisoccorso. La 40enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale: la prognosi resta riservata.