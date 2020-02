In fiamme tre ettari di terreno a Gaianello di Pavullo. L’incendio è divampato nel primo pomeriggio attecchendo sulle sterpaglie dei campi. Sul posto sono intervenute le squadre di Pavullo, Sassuolo e Frassinoro con sette mezzi. Il fuoco non è arrivato fino alle abitazioni, l’unica struttura a bruciare è stata una legnaia. I vigili sono riusciti ad isolare il focolaio e ora la situazione è sotto controllo. Nel luogo dell’incendio era arrivato anche l’elicottero per il lancio dell’acqua che però non è riuscito ad operare a causa del forte vento. E proprio dal vento sono derivate le maggiori difficoltà nelle operazioni di spegnimento oltre che dal secco dovuto alle scarse precipitazioni molto sotto la media rispetto al periodo.