Appiccano le fiamme nel cuore della notte al camper in cui sta dormendo una famiglia. È successo verso le 4.30 di ieri nel parcheggio dietro il centro commerciale “I Portali”, dove sostano i nomadi in camper e roulotte. Ad accorgersi delle fiamme, la mamma che si era svegliata per allattare il figlio, un neonato di soli 4 mesi. Hanno capito subito che c’era qualcosa di strano, e il padre è corso fuori a vedere. Poi, la corsa già dal camper per mettersi in salvo. Per poco, è stato evitato il peggio. Incendio doloso su cui indaga la Squadra Mobile.