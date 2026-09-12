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Un grosso incendio è divampato intorno alle 14 di oggi al nido Sacro Cuore di strada Viazza, a Ganaceto. Le fiamme hanno avvolto l’intera struttura, provocando ingenti danni, mentre una densa nube di fumo era visibile anche a chilometri di distanza. Fortunatamente al momento dell’incendio l’asilo era vuoto. Durante la settimana la struttura ospita 84 bambini. Per loro, a partire da lunedì, sarà necessario individuare una sistemazione provvisoria, alla luce dei danni provocati dal rogo di cui al momento non si conoscono le cause. Stando alle prime informazioni, pare sia stato scatenato da un cortocircuito all’interno della struttura. A dare l’allarme è stato il parroco, don Damian Piziak. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, con diverse squadre da tutta la provincia, impegnate nelle operazioni di spegnimento, assieme alla Polizia di Stato. Non ci sono feriti né intossicati.