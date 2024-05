Nella prima mattina di oggi, verso le ore 6:30, Vigili del Fuoco del Comando di Modena sono intervenuti nel comune di Fiorano Modenese in Via Ghiarola Nuova per un incendio sviluppatosi all’interno di un fabbricato adibito a deposito materiali edili. L’incendio aveva coinvolto parte del materiale in deposito e le tre squadre intervenute da Sassuolo e Modena hanno provveduto alle operazioni di spegnimento evitando la propagazione all’interno del magazzino. I danni riportati al solaio della copertura e all’impianto elettrico hanno determinato l’interdizione all’utilizzo dei locali. Sul posto una volante dell’Arma Carabinieri e personale di ENEL.