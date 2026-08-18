Nel video l’intervista a Giorgia Galantini, Referente Ufficio Territoriale dell’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile di Modena

Monitoraggio costante del territorio, attenzione alle segnalazioni e, quando necessario, intervento diretto al fianco delle altre forze impegnate nell’emergenza. Al Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile di Modena, con sede a Marzaglia prosegue il lavoro dei 330 volontari della Protezione civile, impegnati ogni giorno a tenere sotto controllo le aree più esposte al rischio incendi. In Emilia-Romagna la fase di preallarme, codice arancione, è stata estesa fino a domenica 23 agosto. Dall’inizio di luglio ai primi giorni di agosto sono stati oltre 220 gli incendi sul territorio regionale, per quasi 220 ettari andati in fumo. Anche il Modenese è stato interessato. Ma i volontari non si limitano all’osservazione. Quando scatta l’intervento, sono al fianco delle altre forze impegnate nelle operazioni, contribuendo al presidio delle aree interessate e alle attività necessarie per mettere in sicurezza il territorio.