C’è chi lo associa all’incertezza, chi al disordine, chi invece a un cambiamento necessario. Una parola, “caos”, che sembra descrivere il tempo presente, tra guerre, crisi climatiche, trasformazioni tecnologiche e una società in continua evoluzione. E proprio da qui parte la 26esima edizione di FestivalFilosofia. In Piazza Grande, questa mattina, la filosofia è diventata riflessione e conversazione. Sul palco, Nicola Panichi e Cristina Guarnieri, mentre nei tre giorni del festival si alterneranno oltre 150 appuntamenti gratuiti, tra lezioni, dibattiti, spettacoli e incontri. Tra i protagonisti anche Massimo Cacciari, Barbara Carnevali, Ivano Dionigi, Umberto Galimberti, Michela Marzano, Massimo Recalcati. Ma forse, davanti a una parola così grande, le risposte più interessanti sono proprio quelle di chi è venuto qui per ascoltare. Perché il caos, prima ancora di essere un tema filosofico, è qualcosa che ciascuno sembra riconoscere nella propria quotidianità.
IN PIAZZA GRANDE, DA TUTTA ITALIA PER CONFRONTARSI CON IL “CAOS”
Al via, da Piazza Grande, la 26esima edizione di Festivalfilosofia. Tantissime le persone arrivate da tutta Italia per confrontarsi sul tema scelto quest’anno: il “caos”.