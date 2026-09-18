C’è chi lo associa all’incertezza, chi al disordine, chi invece a un cambiamento necessario. Una parola, “caos”, che sembra descrivere il tempo presente, tra guerre, crisi climatiche, trasformazioni tecnologiche e una società in continua evoluzione. E proprio da qui parte la 26esima edizione di FestivalFilosofia. In Piazza Grande, questa mattina, la filosofia è diventata riflessione e conversazione. Sul palco, Nicola Panichi e Cristina Guarnieri, mentre nei tre giorni del festival si alterneranno oltre 150 appuntamenti gratuiti, tra lezioni, dibattiti, spettacoli e incontri. Tra i protagonisti anche Massimo Cacciari, Barbara Carnevali, Ivano Dionigi, Umberto Galimberti, Michela Marzano, Massimo Recalcati. Ma forse, davanti a una parola così grande, le risposte più interessanti sono proprio quelle di chi è venuto qui per ascoltare. Perché il caos, prima ancora di essere un tema filosofico, è qualcosa che ciascuno sembra riconoscere nella propria quotidianità.