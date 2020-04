All’interno l’intervista a Mons. Ermenegildo Manicardi (vicario generale Diocesi di Carpi)

Tv Qui si prepara a portare ancora una volta la messa nelle case dei fedeli trasmettendo in diretta le celebrazioni pasquali. Si parte oggi con la diretta della messa in Coena Domini del Giovedì Santo celebrata da Monsignor Ermenegildo Manicardi alle ore 16 dal Duomo di Carpi. Una celebrazione speciale, anche nella liturgia, per le limitazioni imposte dal Coronavirus, ma non meno sentita. Domani, Venerdì Santo, trasmetteremo la celebrazione della Passione del Signore alle ore 15 sempre dal Duomo di Carpi, mentre il Sabato Santo si trasmetterà la veglia pasquale a partire dalle 21.30 con il rito della benedizione delle uova. La domenica, Pasqua di Risurrezione, trasmetteremo le messe celebrate da Mons. Erio Castellucci in doppia diretta, dal Duomo di Carpi alle ore 11 e dal Duomo di Modena alle ore 18.