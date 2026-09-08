Nel video l’intervista a Ezio Righi, Architetto

Modena è una città ricca di alberi: circa 1.400 ettari tra verde urbano e aree di forestazione. Eppure, dentro la città, ci sono sedici boschi che in gran parte restano poco conosciuti e non accessibili. È il risultato di una ricerca realizzata dal Comitato Verde Brillante durata oltre un anno, che ha censito queste aree: insieme occupano più di 60 ettari, 624 mila metri quadrati. La proposta è di inserirle nel sistema del verde urbano, senza però trasformarle tutte in parchi tradizionali. Alcune potrebbero essere aperte al pubblico con attrezzature minime, altre diventare parchi naturali, altre ancora essere tutelate soprattutto per il loro valore ecologico e per la biodiversità. Il tema è anche urbanistico: dieci di questi boschi si trovano in zone dove oggi il verde raggiungibile a piedi è carente. L’idea, quindi, non è soltanto piantare nuovi alberi, ma riconoscere e valorizzare quelli che già esistono. Il progetto sarà presentato ufficialmente all’amministrazione comunale il 10 settembre