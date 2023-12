Nel video l’intervista dell’ex tennista Adriana Serra Zanetti

Uno sport che sta appassionando sempre di più gli italiani dopo la grande impresa all’ultima Coppa Davis. Il tennis in questo periodo ha rubato la scena al popolare calcio, distinguendosi per l’eleganza dello spettacolo messo in mostra sui campi in erba, terra rossa e cemento. Anche a Modena il tennis coinvolge tanti appassionati, raccolti grazie ad alcune strutture del territorio, come il Circolo Tennis della ex numero 38 del ranking Atp Adriana Serra Zanetti.