Tre KO di fila che hanno lasciato l’amaro in bocca e tante insicurezze nell’ambiente Modena Volley. Piacenza, Milano e Perugia sono tre avversari di livello e sicuramente non ci si aspettava che la squadra di Petrella riuscisse ad imporsi in tutte le gare, ma le sconfitte sono arrivate in maniera troppo netta. L’evidente calo di mentalità del Modena Volley nell’arco della partita è stato evidenziato anche in un comunicato degli “Irriducibili”, storico gruppo di tifosi gialloblù. “Basta così” cita la copertina dei supporters, che sottolinea soprattutto la sensazione di una squadra abbandonata a sé stessa e senza identità. Il Modena Volley ha mostrato anche in questa stagione di saper reagire alle difficoltà e di poter mettere in crisi avversari importanti, come nel successo casalingo contro Trento. Gli “Irriducibili” fanno emergere il tema del carattere degli uomini di Petrella, incapaci nelle ultime uscite di mostrare il giusto agonismo durante i match. Le qualità della squadra sono evidenti, ma i tifosi ritengono sia giusto in questo momento prendere delle decisioni importanti all’interno del PalaPanini. “Il tempo stringe” la frase che chiude il comunicato, con lo sguardo puntato immediatamente al prossimo appuntamento, in programma domani in casa contro Verona, reduce da 4 vittorie e una sconfitta nelle ultime 5 partite.