All’interno l’intervista a Gianfrancesco Menani (sindaco di Sassuolo)

Sassuolo sta reagendo con grande senso di comunità all’emergenza Coronavirus. E’ il sindaco Gianfrancesco Menani a fare il punto della situazione nella capitale delle ceramiche, dove ci sono 22 persone ricoverate per il virus. I sassolesi hanno capito l’importanza di rimanere in casa per azzerare le infezioni e nonostante i controlli sono poche le denunce. Ieri il Comune ha pulito le strade, ma il sindaco sottolinea come si sia trattato solo di un ampliamento del lavaggio mensile e non di una sanificazione.