Nel servizio l’intervista a Anna Rosa Ferrari, ideatrice Piccolo Museo ProfumAlchemico

Per la televisione è il senso più difficile da rappresentare. Il profumo, capace di evocare esperienze e risvegliare ricordi, ma anche di stimolare benessere attraverso le fragranze. Nasce per questo l’iniziativa del “Lunedì Proabile”, esperienza sensoriale gratuita dedicata alle persone con disabilità psicofisiche. Il progetto è nato dalla ricerca di Anna Rosa Ferrari, titolare del Piccolo Museo ProfumAlchemico di Modena.

Il progetto è già operativo: esperienze olfattive della durata di un’ora per acquisire consapevolezza attraverso i profumi. Perché chi partecipa possa sentirsi a proprio agio: parte in un percorso costruito su misura. Ma esistono fragranze specifiche più o meno efficaci a seconda del tipo di disabilità?