IL BRESCIA E IL MERCATO, MISTER BIANCO: “BONFANTI SI ERA DEMORALIZZATO. STIMA PER MARAN”

Gliozzi e Corrado. Sono questi i due colpi di calciomercato per adesso del Modena. Domani i canarini contro il Brescia, con l’analisi sul mercato in entrata e in uscita dei canarini da parte di Mister Bianco in conferenza-stampa.