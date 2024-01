Ripartire con una reazione per scacciare i fantasmi di fine 2023. Un doppio KO, con Piacenza e Milano, che ha lasciato evidentemente parecchi dubbi sul Modena Volley e sulla tenuta fisica e mentale della squadra.

Il capitano Bruno e il coach Petrella, dopo le recenti sconfitte, hanno analizzato in maniera dura e decisa le prestazioni dei gialloblù, che alle prime difficoltà sembrano sparire dal campo di gioco. Il 3-0 contro Milano rispecchia perfettamente il momento del Modena, che convince nel primo set, per poi sgretolarsi nel secondo e nel terzo parziale. L’ultima parte negativa dell’anno ha fatto scivolare la squadra al settimo posto della classifica, a pari punti con il Verona, che sarà il primo avversario della Superlega nel 2024, con il match in programma il prossimo 7 gennaio al PalaPanini alle 18.

Prima della gara casalinga contro i veneti, c’è però l’impegno proibitivo di Coppa Italia sul campo del Perugia, il 4 gennaio alle 20.30. Per i giocatori del Modena sarà sicuramente un banco di prova importante per mostrare la reazione tanto acclamata durante le interviste e nel messaggio di fine anno della Presidente Gabana. Allo stesso tempo rimane una sfida che rischia di lasciare un’altra pesante sconfitta, visto il momento dei gialloblù e la caratura degli avversari. Perugia è secondo in Superlega e, dopo aver vinto il Mondiale per Club in finale contro i brasiliani del Minas, è incappato in una doppia sconfitta con Trento e Milano. Gli umbri hanno comunque chiuso il 2023 positivamente, vincendo in trasferta a Catania sul campo del Saturnia Acicastello per 0-3. Il Modena dovrà ritrovare il successo contro il Perugia, che non è arrivato in nessuno degli ultimi 7 incroci contro i Block Devils.