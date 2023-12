Nel video l’intervista ad Alessandro Lancellotti Avvocato Foro di Modena e consulente in materia di Cyber Sicurezza

Il countdown non è ancora partito, ma gli hacker di Hunters International fanno sapere che la prossima divulgazione di dati sottratti alle aziende sanitarie modenesi sarà l’ultima: tutti i documenti in possesso dei cyber criminali verranno diffusi. Se è vero ciò che dicono gli hacker, oltre un milione di file copiati dai sistemi informatici delle aziende sanitarie finirebbero sul dark web, secondo un modus operandi purtroppo non nuovo, come ci spiega Alessandro Lancellotti, avvocato e consulente in materia di Cyber Sicurezza

Tra i 21 file pubblicati dagli hacker figurerebbero anche dati personali e sensibili di ignari cittadini. Che cosa succede una volta che queste informazioni sono pubblicate?

I dati non sono fortunatamente facilmente accessibili, ma si tratta di informazioni riservate che possono fare gola a terzi per ottenere vantaggi economici