Nel video l’intervista all’assessore Alessandra Camporota

Due appartamenti per provare a rimettere in moto le vite di sei persone senza fissa dimora. A Modena il Comune rilancia il progetto Housing First, che punta ad affrontare la marginalità partendo da una casa. Gli alloggi, il cui indirizzo deve restare anonimo per motivi di privacy, si trovano in una zona residenziale della città e possono ospitare tre persone ciascuno. Ma avere una casa è solo l’inizio: ogni ospite sarà seguito con un percorso individuale per affrontare i problemi sanitari e sociali, imparare a gestire il denaro, costruire relazioni e avvicinarsi alla formazione e al lavoro. L’obiettivo è arrivare, passo dopo passo, all’autonomia. Per dare continuità al progetto, il Comune prepara ora un nuovo avviso rivolto al Terzo settore. La nuova fase partirà a ottobre 2026 e proseguirà fino alla fine del 2028, con un investimento complessivo di quasi 79 mila euro. Non una soluzione definitiva alla marginalità, ma un tentativo concreto di cambiare il punto da cui si comincia: prima una casa, poi il percorso per tornare a essere autonomi.