Due cittadini magrebini sono stati arrestati ieri pomeriggio dai Carabinieri di Finale Emilia, perché trasportavano a bordo di un furgone 100 grammi di hashish e due dosi di cocaina.

I due uomini, di 33 e 42 anni, sono stati individuati dai militari impegnati in attività di controllo del territorio sulla strada provinciale per Camposanto. Quindi arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio. Processati oggi per direttissima