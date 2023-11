Nel video le interviste a:

Stefano Solignani, Assessore alla Cultura Castelnuovo Rangone

Massimo Paradisi, Sindaco di Castelnuovo Rangone

Tra tradizione e gusto torna a Castelnuovo Rangone la festa dello zampone più grande del mondo. L’appuntamento con il famoso Superzampone è fissato per domenica 3 dicembre per aprire ufficialmente la strada delle manifestazioni che portano alle feste natalizie, dove lo zampone è da sempre assoluto protagonista. Tante le iniziative proposte. Dall’anteprima, fin dalla mattina, con il taglio del “minizampone”, passando per spettacoli fino ad arrivare al consueto taglio dell’enorme insaccato, che verrà distribuito ai presenti accompagnato da un calice di lambrusco.

Un insaccato “super” reso possibile grazie alla capacità dei maestri salumieri, che verrà dedicato al re dello zampone, il mai dimenticato Sante Bortolamasi.