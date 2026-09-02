Le fotografie di una vita, accanto agli artisti e agli amici che hanno attraversato la sua storia: Francesco Guccini, Bonvi, Roberto Benigni, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Sono alcune delle immagini che oggi hanno accompagnato l’ultimo saluto a Guido De Maria, alla Casa Funeraria Terracielo di Modena. Dietro quelle fotografie ci sono storie di amicizie, incontri e collaborazioni. Come quella con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia: De Maria li conobbe negli anni della pubblicità e dei Caroselli, lavorò con loro e, con il tempo, il rapporto diventò così stretto che furono proprio Franco e Ciccio i suoi testimoni di nozze. Una cerimonia, quella di oggi, segnata dalla commozione, ma anche dal ricordo e dalla gratitudine di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, di lavorare con lui, di condividere un pezzo di strada. E proprio grazie alla sua intuizione, Guido De Maria ha cambiato il modo di raccontare il fumetto in televisione. Con Gulp! e SuperGulp! portò nelle case degli italiani un linguaggio nuovo, fatto di disegni, nuvolette, ironia e movimento. Un’intuizione che ha segnato un’epoca e che ancora oggi vive negli occhi di chi è cresciuto con quei programmi. Oggi, davanti a quelle fotografie e ai tanti che sono venuti a salutarlo, resta soprattutto la riconoscenza per un uomo che ha saputo creare, sperimentare e guardare oltre il suo tempo.