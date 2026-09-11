Nel pomeriggio di giovedì 3 settembre, in zona Torrenova, nell’ambito di un servizio di prevenzione e contrasto al degrado urbano, la Polizia locale di Modena è intervenuta con il supporto dell’unità cinofila, Lotus. Il controllo di una persona ha portato al rinvenimento di 8,95 grammi di hashish, nascosti all’interno degli indumenti. Insieme alla sostanza, gli agenti hanno anche trovato strumenti utilizzati per la suddivisione in dosi e un cutter, oltre a denaro in contante riconducibile a guadagno dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato sequestrato. Il ventenne è stato quindi accompagnato al Comando di via Galilei per gli accertamenti di rito e, al termine delle verifiche, denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per il possesso ingiustificato di un oggetto atto ad offendere.