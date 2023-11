Nel video le interviste a:

Fabrizio Ceccardi, Direttore Teatro Carani

Claudia Borelli, Presidente Fondazione Teatro Carani

Gian Francesco Menani, Sindaco di Sassuolo

Dopo quasi dieci anni Sassuolo riabbraccia il Teatro Carani. Un momento di grande festa per tutta la comunità che si concretizzerà nel marzo del prossimo anno, quando la struttura riaprirà le sue porte e darà il via a una stagione composta da due rassegne. “Sassuolo alza il sipario” è il titolo della prima, mentre la seconda parte del programma sarà dedicata alla prosa con ospiti come Claudio Bisio, Massimo Ghini e Paolo Ruffini. Il primo appuntamento sarà il 2 marzo e vedrà protagonista il cantautore sassolese Filippo Neviani, in arte Nek.

La biglietteria sarà aperta al pubblico da sabato 9 dicembre presso Paggeria Arte e Turismo in Piazzale della Rosa per vendere i biglietti dei singoli spettacoli e gli abbonamenti. Così Sassuolo rientra in uno dei suoi luoghi più cari. Il teatro Carani, originariamente inaugurato nel 1930, è stato chiuso in seguito ad alcuni cedimenti nel 2014. La Fondazione Teatro Carani, costituita per l’occasione, l’ha rilevato, ristrutturato e donato al Comune di Sassuolo.