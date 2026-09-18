Le interviste a:

Mario Arturo Ascari, Presidente Fondazione Cassa Risparmio Carpi

Giuliano Albarani, Assessore alla Cultura di Carpi

La storia dell’automobilismo passa per il cuore di Carpi. Tra i rombi di motore degli anni 20 fino ad oggi si è tenuta questa mattina la 36esima edizione del Gran Premio Nuvolari. Un percorso di oltre mille chilometri, partito da Mantova per passare, come prima tappa, proprio in piazza Martiri. Qui oltre 300 piloti provenienti da tutto il mondo si sono sfidati per la gara di regolarità, in un percorso da eseguire in tempi precisissimi. Dalle Bugatti, alle Ferrari, passando per le Jaguar, fino ad arrivare a più recenti Mercedes, il Gran Premio Nuvolari ha permesso a tanti curiosi e appassionati di veder sfilare auto che hanno fatto la storia. Un vero e proprio evento, organizzato da Mantova Corse e sostenuto dalla Fondazione Cassa Risparmio di Carpi e dal Comune per ricordare il pilota più grande di tutti i tempi. La prossima tappa sarà San Giovanni in Persiceto. Il percorso, arriverà a toccare San Marino e Rimini, per poi concludersi di nuovo a mantova, seguendo un circuito non solo divertente da attraversare ma anche turisticamente rilevante da ammirare. Tra queste, il suggestivo centro della città dei Pio.