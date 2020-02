All’interno l’intervista a Davide Baruffi (Sottosegretario alla Presidenza Emilia-Romagna)

Lavorerà gomito a gomito con Stefano Bonaccini per un’Emilia-Romagna migliore sotto il profilo del lavoro e dell’ambiente. Anche Davide Baruffi, Sottosegretario alla presidenza, sottolinea le priorità assolute che si è imposta la nuova Giunta. Un nuovo Patto per il Lavoro e per il Clima. Baruffi, l’unico che insieme al Governatore porta i colori della nostra provincia ai vertici dell’Assemblea legislativa, ha dichiarato che a partire dal 28 febbraio, giorno dell’inaugurazione dell’11esima legislatura regionale, inizierà un lavoro che muove da binari precisi: migliorare la qualità del lavoro e incentivare la green economy. Dal punto di vista dell’ambiente, la pecca che la nostra regione si porta dietro da anni è evidente: la qualità dell’aria. Lo sforzo della Giunta sarà quindi quello di migliorare una situazione che da tempo preoccupa i cittadini.