Nel video le interviste a Giancarlo Iattici Presidente della Società del Sandrone, a Sandrone, a Sgorghiguelo, alla Pulonia e a Sandrone

Una nuova casa per la famiglia Pavironica, svelata nel giorno del Giovedì Grasso. Continuano i lavori di riqualificazione in corso al Palazzo Solmi, che prima dell’estate diventerà la nuova dimora di Sandrone, la Pulonia e Sgorghiguelo. La visita di oggi presso la struttura ha permesso di osservare alcuni dettagli del cantiere, con la Famiglia che si è affacciata dal balcone che dà sulla Via Emilia, sede per molti anni dei primi Sproloqui.

Immancabile, nel Carnevale del Giovedì Grasso, alcuni ricordi da parte della Famiglia Pavironica relativi a questa celebrazione. Un lungo viaggio, quello delle maschere modenesi, partito più di 150 anni fa proprio da Palazzo Solmi. Una tradizione tramandata tra le varie generazioni, che rappresenta al meglio il colore e l’atmosfera di festa nella Città della Ghirlandina.