Nel video le interviste a:

Andrea Salsi, Vicepreside Scuole Medie Guidotti

Josè Carrasso, Istituto Comprensivo Scuole Marconi

Chiara Lusuardi, Istituto Storico di Modena

Gianpietro Cavazza, Vicesindaco del Comune di Modena

La memoria di un periodo buio per la Storia Contemporanea. La memoria dei popoli che hanno sofferto a causa di una strage provocata dall’essere umano. Musiche e letture nelle scuole di Modena per ricordare l’Olocausto nel programma promosso dal Comune, in vista del 27 gennaio, Giorno della Memoria. Un momento fondamentale per proporre riflessioni alle nuove generazioni sulla Shoah, genocidio in cui vennero sterminati dalla Germania Nazista, per motivi razziali, ebrei, slavi e altre categorie ritenute “indesiderabili”. Il primo appuntamento è in programma giovedì 25 gennaio alle 17, all’Archivio Comunale per la conferenza stampa di Grazia Biondi. Un calendario di attività che vuole sia ricordare l’Olocausto sia sottolineare l’importanza della repressione totale di ogni tipo di violenza e discriminazione. Una realtà che purtroppo è presente anche al giorno d’oggi, con i conflitti sparsi in giro per il Mondo.