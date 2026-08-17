In un’estate di medaglie azzurre agli Europei di nuoto, atletica leggera e ginnastica artistica, c’è anche un’iridata modenese. A Zagabria Elisa Iorio con l’argento vivo addosso: la 23enne ha chiuso al secondo posto sia la gara in singolo, alle parallele asimmetriche, che la prova di squadra insieme alle ginnaste Manila Esposito, July Marano, Anthea Sisio e Giulia Perotti.

Nella prova di specialità Iorio si è fermata a un passo dall’oro, penalizzata soltanto da un piccolo errore nella parte finale e chiudendo alle spalle della tedesca Helen Kevric. L’atleta delle Fiamme Oro ha realizzato il miglior punteggio personale in carriera, portando a casa il secondo argento individuale alle parallele, dopo quello conquistato a Rimini nel 2024.

Dopo due ori consecutivi, nella sfida a squadre le Fate azzurre hanno invece dovuto cedere lo scettro di campione continentale al quartetto russo, iscritto sotto la bandiera neutrale, con la Francia terza classificata.

Nonostante gli ori mancati, la 23enne modenese sorride ai due secondi posti: si tratta comunque di un risultato insperato, soprattutto dopo l’infortunio alla caviglia che l’aveva tenuta lontana dalle gare per tutto il 2025. La strada è ancora lunga” ha commentato l’atleta.

Italia seconda anche nel medagliere finale degli Europei con una medaglia d’oro, tre argenti e un bronzo.