Nel video l’intervista a Gilberto Luppi, Presidente Lapam Confartigianato

In un quadro economico gravato pesantemente dalla diffusione del coronavirus, l’aumento dell’addizionale Irpef, annunciato nell’ultimo consiglio comunale, per Lapam Confartigianato, rappresenta il colpo di grazia; “è come sparare su un morto”: lo ha dichiarato ieri sera il presidente Gilberto Luppi nella trasmissione Detto e non Detto, descrivendo, dai nostri studi, un quadro di enorme difficoltà per le piccole imprese del territorio che si ritrovano addirittura scoraggiate nel chiedere aiuto alle amministrazioni. In un quadro la cui criticità ha forse visto pochi precedenti, l’appello dei piccoli imprenditori è quello di salvaguardare la salute pubblica con regole chiare, ma con un ritorno, il prima possibile, a una situazione di normalità.