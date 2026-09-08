Non sarà soltanto l’esame delle ossa a poter dire qualcosa in più sulla morte di Daniela Ruggi. A parlare, questa volta, potrebbero essere anche gli indumenti ritrovati insieme ai suoi resti. Proseguiranno il prossimo 17 settembre gli accertamenti tecnici irripetibili sulla 32enne scomparsa da Vitriola di Montefiorino nel settembre del 2024 e ritrovata il primo gennaio di quest’anno nella Torre Pignone, dove sono stati successivamente recuperati tutti i suoi resti. Dopo la prima fase dell’esame autoptico, iniziata nei primi giorni di agosto al Labanof di Milano, gli accertamenti sulle ossa proseguiranno per verificare l’eventuale presenza di lesioni compatibili con traumi o con una morte violenta. Ma un altro fronte potrebbe rivelarsi importante: quello degli abiti. Una giacca a vento, uno scamiciato e altri indumenti sono stati recuperati attorcigliati ai resti, anche se risultano danneggiati dall’azione degli animali. E resta da chiarire anche la particolarità del reggiseno: sembrerebbe infatti che l’indumenti sia stato trovato tagliato in due. Intanto la Procura procede con un fascicolo per omicidio volontario. Ma, allo stato, ogni pista resta aperta: saranno proprio questi nuovi esami a poter fornire elementi per capire che cosa sia accaduto a Daniela.