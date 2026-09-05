Si chiamano Ciop, Afrodite, Zeus, René, ma tanti altri sono i nomi dei mici che oggi affollano il Gattile di Modena, un’oasi nel verde di Marzaglia, in Strada Pomposiana. Tutti aspettano una famiglia che li accolga e una casa in cui sentirsi al sicuro. Anche quest’anno, con l’estate, è arrivata puntuale l’ondata di cucciolate. Un fenomeno che si ripete ogni anno e che, purtroppo, si accompagna anche all’aumento degli abbandoni, delle rinunce di proprietà e delle nascite non controllate. Sono oltre 60 i gattini in attesa di adozione.

Elena Bortolazzi, Volontaria gattile

Non ci sono però solo cuccioli: sono numerosi anche i gatti adulti e anziani ospitati nella struttura, tutti in attesa di una seconda possibilità. Complessivamente sono più di 170 i gatti presenti. Dall’inizio dell’anno, tra il primo gennaio e il 31 agosto, si sono registrati 298 ingressi e 126 adozioni: numeri che raccontano un flusso continuo e che non accenna a fermarsi.