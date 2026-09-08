Nel video l’intervista ad Augusto Ciarrocchi, Presidente Confindustria Ceramica

Il gas costa circa il doppio rispetto a prima della chiusura dello Stretto di Hormuz e supera stabilmente i 70 euro al megawattora. È questo il dato che torna a mettere sotto pressione il comparto della ceramica, uno dei settori manifatturieri più esposti ai costi energetici. Per le imprese, produrre in Italia rischia di diventare sempre meno competitivo rispetto ai concorrenti europei ed extraeuropei, che in alcuni casi possono contare su prezzi del gas più bassi grazie a una maggiore disponibilità interna o a condizioni di mercato più favorevoli. A lanciare l’allarme è Confindustria Ceramica, che chiede interventi immediati per ridurre il divario di costo dell’energia e proteggere la competitività del settore. Il problema non riguarda soltanto il gas. L’aumento dei prezzi energetici spinge anche il costo della CO₂, mentre il sistema europeo delle quote di emissione continua a pesare sui processi industriali. Per Confindustria Ceramica è quindi urgente intervenire sull’ETS e rivedere i benchmark che determinano le quote gratuite, per evitare che il costo della transizione finisca per accelerare la delocalizzazione della produzione. A preoccupare è anche la sicurezza degli approvvigionamenti in vista dell’inverno. Gli stoccaggi europei sono intorno al 65%, un livello inferiore rispetto agli anni precedenti, mentre la riduzione delle forniture russe aumenta la pressione sul mercato del gas. Il rischio, per la ceramica italiana, è tornare alle condizioni della crisi energetica del 2022: energia cara, margini sotto pressione e investimenti sempre più difficili.