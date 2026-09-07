Nel video l’intervista a:

– Paolo Zanca, Assessore al Lavoro

– Andrea Sita, Presidente Compagnia delle Opere Emilia

– Marta Pellegrino, Head of Operations GATE REI

Prenderà il via il 21 ottobre per terminate il 17 novembre 2026 l’iniziativa “Nuova impresa Lab”, un progetto che intende diffondere la cultura imprenditoriale. Con un obiettivo duplice: favorire la nascita e la strutturazione di nuove attività e sviluppare competenze all’interno di aziende esistenti. Una bussola per i giovani che vogliono iniziare una nuova impresa, una formazione per evitare i principali errori e non soccombere in un’economia sempre più difficile. Secondo le stime più recenti, il 92% delle start up chiude entro i primi cinque anni di vita. La nostra città ha perso in 12 anni 170 attività commerciali. Il progetto è promosso da Compagnia delle Opere Emilia e Gate Rei, con il sostegno della Camera di Commercio e del Comune. Le candidature sono aperte, ma l’iniziativa si rivolgerà ad un gruppo selezionato composto da 15-20 partecipanti.