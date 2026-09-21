A Nonantola, due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri dopo il furto di una cassaforte cambiamonete da un’attività commerciale. Il colpo è avvenuto nella notte del 18 settembre: i due si sono allontanati a bordo di due auto, risultate poi rubate. I militari li hanno intercettati in una zona isolata, mentre tentavano di aprire la cassaforte con un flessibile. Alla vista dei Carabinieri hanno provato a fuggire, ma sono stati entrambi bloccati. Recuperati circa 3.200 euro in contanti e 91 Gratta e Vinci, per un valore di oltre 360 euro.