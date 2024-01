Un anniversario, quello per la Crm di Modena, compromesso dall’imponente incendio che ieri pomeriggio ha interessato lo stabilimento di via del Mercato, 67. Quest’anno, infatti, l’azienda compie 50 anni di attività. Ieri nel rogo ha riportato danni molto ingenti. Fortunatamente non si sono registrati feriti o persone intossicate. Tutto il personale, infatti, è stato fatto evacuare immediatamente e a parte tanta paura, per nessuno è stato necessario il soccorso medico. Inoltre, grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Modena, sul posto con 4 squadre e un’autobotte, è stata scongiurata un’estensione ulteriore del rogo ad altri edifici vicini alla nota azienda produttrice di tigelle e piadine. In cenere tutto il contenuto del capannone, molto del quale fatto di materiale plastico, causa dell’ingente colonna di fumo nero che si è da subito sprigionata e che è stata vista a chilometri di distanza oltre ad aver allarmato tutta la cittadinanza. Come accade in questi casi è intervenuta anche Arpae per installare i rilevatori di qualità dell’aria e conoscere eventuali problematiche. L’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente dovrebbe divulgare a breve l’esito di tali misurazioni. Dai primi accertamenti sembrerebbe che si sia trattato di un guasto all’interno del reparto produttivo, ma non è ancora possibile stabilire con più certezza la causa. Nel frattempo, l’attività dell’azienda è ferma, ma solo nella sede colpita dal rogo. La produzione prosegue all’interno degli altri stabilimenti di proprietà della società.