Con un sorriso e una semplicità disarmante, Franco Fontana raccontava così la sua vita. Oggi, quella voce e quelle parole acquistano un significato ancora più forte. Il grande maestro della fotografia italiana si è spento all’età di 92 anni lasciando dietro di sé la sua grande arte. Un artista che con il suo sguardo ha saputo conquistare il mondo. Nato a Modena nel 1933, Fontana si avvicina alla fotografia alla fine degli anni Cinquanta. È un autodidatta e quella che nasce quasi come una passione diventa presto una scelta di vita. Nel 1968, proprio nella sua Modena, arriva la prima mostra personale. È l’inizio di una carriera straordinaria, che lo porterà a esporre nei più importanti musei e gallerie internazionali. Fontana diventa soprattutto uno dei grandi innovatori della fotografia a colori, in un’epoca in cui il bianco e nero era ancora predominante. Nei suoi scatti il paesaggio cambia volto. Diventa colore, linea, geometria. La realtà si fa quasi astratta, essenziale, sospesa. Un linguaggio inconfondibile che gli ha dato fama internazionale e che ha fatto entrare le sue immagini nelle collezioni di importanti musei. Ma, nonostante il successo, Modena è sempre rimasta dentro di lui. E proprio Modena, appena due anni fa, nel 2024, aveva voluto rendergli omaggio per i suoi 90 anni con la mostra “Franco Fontana. Modena dentro”. Un omaggio a un grande artista, ma anche a un concittadino che aveva portato il nome della sua città nel mondo. Oggi Franco Fontana non c’è più, ma resta il suo sguardo. Restano i suoi colori, le sue geometrie, quei paesaggi capaci di diventare poesia.