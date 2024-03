Nel video l’intervista a Piergiulio Giacobazzi, Capogruppo Forza Italia

Profondamente deluso per la scelta di Luca Negrini quale candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative, Piergiulio Giacobazzi, ha annunciato le sue dimissioni da coordinatore provinciale di Forza Italia. Una candidatura a sindaco, quella di Luca Negrini di Fratelli d’Italia annunciata due giorni fa direttamente da Roma. Scelta che ha portato ad una profonda spaccatura tra i due partiti di maggioranza di Governo, per la quale Giacobazzi stesso alza le mani. E, stizzito, fa un passo indietro, lasciando il coordinamento provinciale. Al momento, però, non si tratterebbe di una chiusura netta. Giacobazzi resterà, infatti, a disposizione del partito, se questo riterrà di credere ancora nel suo contributo per la città.