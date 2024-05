Nel video le interviste a:

Alberto Caldana, Presidente Centro Servizi Volontariato Terre Estensi

Michele Andreana, Portavoce Forum Terzo Settore di Modena

In Emilia-Romagna al 2019 risultavano attivi circa 28 mila organismi no profit con oltre 83mila addetti e oltre 400 mila volontari. Ben il 90% di tali organismi sono legati al terzo settore. Sostenuto da questi numeri e con la necessità di aprire un rapporto paritario con la pubblica amministrazione, il Forum Terzo Settore di Modena e Centro Servizi Volontariato Terre Estensi, propone ai candidati sindaco di Modena un confronto sui tanti temi che riguardano le fragilità di vario tipo nella popolazione. Una sfida epocale, dicono. Attualmente aderiscono al Forum del Terzo Settore di Modena 72 enti o reti associative appartenenti al mondo del volontariato, della promozione sociale e della cooperazione sociale; 217 gli enti associati al Centro Servizi Volontariato Terre Estensi che comprende le province di Modena e Ferrara. E’ in questo contesto che nasce l’appello ai candidati sindaco