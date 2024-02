La vera sorpresa sarebbe stato vedere subito Lewis Hamilton sulla Rossa!

E, invece, bisognerà aspettare ancora un anno…

Nella sobria presentazione online di oggi della nuova Ferrari SF24 di Formula 1, un po’ di malinconia c’è stata, nel pensare che sarà l’ultimo anno insieme della coppia Charles Leclerc-Carlos Sainz, i due piloti che hanno segnato il tentativo (non riuscitissimo) di riscatto del Cavallino delle ultime stagioni: sarà la sesta stagione per Leclerc (5 GP vinti), la quarta (e ultima) per Sainz (2 GP vinti), ormai “separato in casa”.

La nuova Ferrari, come si dice sempre in questi casi, è bellissima, con bande giallo Modena e bianche a completare il classico Rosso: vedremo se sarà anche, finalmente, vincente.

Lo scopriremo già dal primo Gran Premio, in Bahrein, in programma il 2 marzo (si correrà di sabato).

Questa è la 70esima Ferrari della storia della Formula 1!

Di sicuro, i tecnici di Maranello hanno operato un cambio di rotta piuttosto netto con il recente passato: il telaio è stato ridisegnato nella sua conformazione laterale, con nicchie che alloggeranno in parte i radiatori, dando vita ad una maggiore fluidodinamica. E il muso della monoposto è decisamente più corto rispetto all’anno scorso.

Oltre alle sospensioni, in parte push rod e in parte pull rod, tra le altre caratteristiche molto particolari della nuova Ferrari SF24 ci sono anche le fiancate spioventi posteriormente.

I tifosi, sempre numerosissimi sul ponte sul circuito di Fiorano, sono fedelissimi e credono che questo sarà veramente l’anno buono.

Hanno pazienza da vendere, ma attendono il titolo Mondiale Piloti dal 2007 (vinse Kimi Raikkonen) e il Mondiale Costruttori dal 2008.

Del resto, citando la frase di Enzo Ferrari nel video iniziale della presentazione di oggi: “La vittoria più importante è quello che dobbiamo ancora conseguire”.