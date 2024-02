Ad arrestarlo sono stati i Carabinieri di Sassuolo che sono giunti tempestivamente sul luogo, a Formigine, indicato attraverso una telefonata di allerta giunta al 112, sorprendendo l’uomo in flagranza di reato. Si tratta di un 45enne già noto per i suoi precedenti e che è risultato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di uscire dall’abitazione in orario notturno. L’accusa è quella tentato furto aggravato. L’uomo all’arrivo dei militari è stato sorpreso all’interno dell’abitacolo di un’autovettura ferma in sosta, che rovistava nel vano portaoggetti del cruscotto. Il finestrino era in frantumi e il ladro ferito ad una mano. Il 45enne inoltre in seguito alla perquisizione personale che ne è seguita è stato trovato in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso. E’ stato anche accertato che sempre rompendo i finestrini aveva rovistato in altre tre auto parcheggiate sulla stessa strada.