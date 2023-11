Nel video le interviste a Francesco Vincenzi, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Fabio Braglia, Presidente della Provincia di Modena e Matteo Tiezzi, Presidente Fondazione di Modena

Fondazione di Modena, Fondazione di Vignola e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, unitamente alla Provincia, scendono in campo per contribuire alla realizzazione delle opere finanziate dal PNRR. Parte così la fase 2 del progetto “Italia Domani-Modena”, che prevede un supporto agli enti locali per le attività di gestione, rendicontazione e monitoraggio per i progetti da realizzare tramite questi fondi.

Obiettivo fondamentale quello di facilitare l’accesso alle risorse messe a disposizione, agevolando i percorsi burocratici in tre linee di aiuti, ovvero l’assistenza tecnica, l’help desk e il supporto alla formulazione delle nuove candidature.