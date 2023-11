Nel video, le interviste a:

Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna

Giorgio Centurelli, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

“L’Europa degli enti locali”. È il titolo del convegno che si è tenuto ieri in tema di fondi del PNRR e delle opportunità ad essi legati. Una sfida ed una occasione che la nostra Regione non intende perdere. E quindi la necessità di fare il punto sullo stato di attuazione dei progetti. Tre i miliardi che l’Emilia-Romagna è riuscita ad intercettare; una capitalizzazione importante che la regione, spiega il Presidente Stefano Bonaccini, è già riuscita in buona parte a spendere.

Mentre si attende a giorni l’ok alla quarta rata da 16,5 miliardi per tutto il paese, con un aumento di risorse destinate al verde e al digitale, la Commissione Europea ha dato il via libera al nuovo piano italiano che prevede 2,75 miliardi in più stanziati proprio per l’energia.