E’ entrato in vigore il nuovo statuto della Fondazione di Modena, con diverse novità. Alla luce dello scandalo degli ammanchi da oltre un milione di euro, sottratti da un dipendente infedele che nell’arco di sei anni è riuscito da solo ad attingere alle risorse dell’ente attraverso 807 bonifici, i controlli verranno intensificati e l’intera gestione del patrimonio sarà sottoposta a regole più stringenti. A darne notizia la stessa Fondazione, che rende anche note le novità sui propri vertici. Vertici che non solo non sono cambiati nonostante lo scandalo, ma che ora vedranno anche prolungata a sei anni la durata del proprio mandato. Secondo il nuovo statuto approvato lo scorso 23 luglio, con l’ok del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale attualmente in carica termineranno il mandato con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2026, quindi a fine aprile 2027; il Presidente attuale, Matteo Tiezzi, resterà invece in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2028, dunque sino a fine aprile 2029, così come il Consiglio di Indirizzo. Per il Presidente è tuttavia previsto un solo mandato complessivo, al termine del quale l’interessato potrà essere nuovamente nominato in altri organi della Fondazione, ma solo dopo che sia trascorso un periodo di durata pari a quello del mandato presidenziale. Per le altre cariche resta fermo il limite di due mandati consecutivi, indipendentemente dall’organo della Fondazione presso il quale siano stati ricoperti, al termine dei quali dovrà seguire un periodo di discontinuità di almeno tre anni.