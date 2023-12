Nel video, le interviste a:

Elisa Fangareggi, Comitato “Noi per Modena”

Andrea Galli, Comitato “Noi per Modena”

Il Carro Amato di Lunati? Sicuramente un’opera provocatoria, ma in modo inopportuno dato quanto sta accadendo nel mondo. Questa la posizione del Comitato “Noi per Modena”, che questo pomeriggio è sceso in piazza per chiedere che l’installazione venga rimossa, per rispetto di quei popoli che a causa dei carri armati stanno soffrendo. Per il Comitato il mezzo guidato dal Babbo Natale di piazza XX Settembre non può ricoprire un significato positivo, solo di conflitto. Non è il caso, secondo “Noi per Modena” che sia questa l’opera destinata ad accompagnare i modenesi verso le feste più amate e chiedono che venga sostituita.