Dalle ore 16:30 circa di ieri pomeriggio, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Modena sono impegnate in Via Ceresia 4, nel comune di Finale Emilia, per un vasto incendio sviluppatosi all’interno di uno stabilimento di biomassa.

Il rogo ha coinvolto un ingente quantitativo di rotoballe di sorgo e mais stoccate nell’impianto. La priorità dei soccorritori è quella di contenere il fronte del fuoco ed evitarne la propagazione.

Per affrontare l’emergenza sono arrivati sul posto numerosi automezzi e uomini provenienti dai distaccamenti della zona e dalla sede centrale, in particolare da Finale Emilia, San Felice e Mirandola. Le complesse operazioni di spegnimento, bonifica e smassamento del materiale vegetale sono proseguite ininterrottamente per tutta la durata della notte.

L’intervento è tuttora in corso.