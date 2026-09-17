Nel video l’intervista a:

– Prof. Marco Bertolotti, Direttore Geriatria

– Francesca Bucci, Terapista della Riabilitazione Psichiatrica

Lasciare i ricordi liberi di mescolarsi alla fantasia. È quello che ha fatto l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena con alcuni pazienti affetti da demenza, protagonisti di un laboratorio davvero originale, presentato nell’ambito del FestivalFilosofia. A partire da tre fiabe conosciute da tutti – Cenerentola, La Sirenetta e I Tre Porcellini – sono stati invitati a proseguire le storie, affidandosi ai propri ricordi. Ne sono nate versioni sorprendenti, a tratti caotiche e completamente inedite, poi rielaborate dai professionisti di Geriatria e Neurologia. Il risultato è “Finale a sorpresa”, un reading pensato per bambini, ma capace di mettere in dialogo generazioni diverse attraverso la fantasia. E la storia non finirà lì: le fiabe diventeranno anche un album da colorare, destinato ai bambini presenti e, in futuro, ai piccoli ricoverati nelle degenze pediatriche del Policlinico.