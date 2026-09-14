Nel video l’intervista a Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena

Disordine, incertezza, cambiamento storico, ma anche strategia, trasformazione e rinascita. Il caos è la parola scelta quest’anno dal festivalfilosofia, che torna dal 18 al 20 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo. Per la sua 26esima edizione, la kermesse propone oltre 150 appuntamenti, tutti gratuiti, tra lezioni magistrali, dibattiti, mostre, spettacoli, letture e attività per ragazzi. Un tema che parte dal presente, segnato dalla dissoluzione di vecchi equilibri, dalle crisi politiche e climatiche e da trasformazioni profonde, per interrogarsi su una domanda: il caos è davvero soltanto confusione? La filosofia proverà a dimostrare che dietro il disordine possono esistere logiche, dinamiche e persino nuove possibilità.