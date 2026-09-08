Nel video l’intervista a Nicoletta Giberti, Direttrice artistica e organizzativa Festival della Fiaba

Un viaggio alla scoperta del Piacere, attraverso il linguaggio antico e universale della Fiaba. Dal 10 al 13 settembre torna in città l’appuntamento con il Festival della Fiaba, una manifestazione unica nel panorama nazionale che da 13 anni invita il pubblico adulto a confrontarsi con i grandi temi dell’esistenza attraverso il racconto, l’ascolto e l’incontro. Il tema scelto quest’anno è Il Piacere: piacere che non riguarda solo i sensi, ma anche la capacità di vivere pienamente il presente, lasciandosi sorprendere dall’inatteso. Da molto tempo la Fiaba è confinata al mondo dell’infanzia, per questo l’obiettivo della kermesse è quella di diventare per gli adulti un momento di condivisione fondamentale delle esperienze del vivere.