Nel video alcune testimonianze

Folklore, profumi e tradizione. La città della Ghirlandina è in festa per la solenne celebrazione del Patrono San Geminiano. Numerosi gli espositori che come sempre animano le strade del centro storico, con cibo, vestiti e tante altre occasioni di acquisto. E immancabile è la presenza dei modenesi che già da questa mattina si sono riversati nel cuore della città per non dimenticare il proprio patrono. Tanto amato e molto sentito.

Tutte le vie del centro si sono quindi animate di musica, colore e tanta festa tra degustazioni, simpatia e socialità.

Una tradizione irrinunciabile che non fa perde anche l’occasione di portare a casa un piccolo ricordo.