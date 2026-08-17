Nel video l’intervista a:

– Massimo Paradisi, Segretario della Federazione provinciale

– Marcello Mandrioli, Responsabile della Festa

Dal 20 agosto al 13 settembre l’area accanto al PalaPanini torna ad animarsi con la Festa provinciale dell’Unità, pronta a proporre ventidue giorni di musica, spettacoli, comicità, incontri e momenti di socialità. La manifestazione, con un cartellone ampio e trasversale, è confermata nella sede tra via Divisione Acqui e viale dello Sport. Al centro i grandi temi del Paese, tra cui: lavoro, sanità, costo della vita, scuola, sicurezza e futuro delle giovani generazioni. Ma la Festa avrà anche una visione alle elezioni politiche del 2027, con progetti e obbiettivi. La Festa si conferma anche come occasione di convivialità e spettacolo. Tanti gli artisti che calcheranno i palchi dell’Arena Left, da Mauro Ermanno Giovanardi, storica voce dei La Crus a Piotta, tra i musicisti più rappresentativi della scena hip hop italiana, da Duilio Pizzocchi a Gene Gnocchi